Baidu.com Aktie
WKN: A0F5DE / ISIN: US0567521085
|Baiducom-Anlage
|
05.10.2026 16:03:41
NASDAQ Composite Index-Wert Baiducom-Aktie: So viel Verlust hätte eine Baiducom-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Baiducom-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 149,80 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 66,756 Baiducom-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 5 628,84 USD, da sich der Wert einer Baiducom-Aktie am 02.10.2026 auf 84,32 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 43,71 Prozent vermindert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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