NASDAQ Composite Index-Wert Baiducom-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Baiducom von vor 3 Jahren angefallen

Baiducom-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 142,83 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Baiducom-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,700 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Baiducom-Anteile wären am 28.08.2026 68,00 USD wert, da der Schlussstand 97,12 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 32,00 Prozent verringert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at