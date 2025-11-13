Ballard Power Aktie

Ballard Power für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0RENB / ISIN: CA0585861085

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Rentables Ballard Power-Investment? 13.11.2025 16:03:46

NASDAQ Composite Index-Wert Ballard Power-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ballard Power-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

NASDAQ Composite Index-Wert Ballard Power-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ballard Power-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Ballard Power-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 13.11.2015 wurden Ballard Power-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 1,47 USD. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 USD in die Ballard Power-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 6 802,721 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 23 333,33 USD, da sich der Wert einer Ballard Power-Aktie am 12.11.2025 auf 3,43 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 133,33 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte Ballard Power einen Börsenwert von 1,07 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Nachrichten zu Ballard Power Inc.mehr Nachrichten