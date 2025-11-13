NASDAQ Composite Index-Wert Ballard Power-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ballard Power-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Ballard Power Aktie
Am 13.11.2015 wurden Ballard Power-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 1,47 USD. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 USD in die Ballard Power-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 6 802,721 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 23 333,33 USD, da sich der Wert einer Ballard Power-Aktie am 12.11.2025 auf 3,43 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 133,33 Prozent angewachsen.
Zuletzt verbuchte Ballard Power einen Börsenwert von 1,07 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
