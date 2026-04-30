NASDAQ Composite Index-Wert Ballard Power-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ballard Power-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Ballard Power-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Das Ballard Power-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 1,60 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1 000 USD in die Ballard Power-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 625,000 Anteilen. Die gehaltenen Ballard Power-Papiere wären am 29.04.2026 2 075,00 USD wert, da der Schlussstand 3,32 USD betrug. Mit einer Performance von +107,50 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Ballard Power wurde jüngst mit einem Börsenwert von 939,13 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at