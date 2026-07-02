Ballard Power Aktie
WKN DE: A0RENB / ISIN: CA0585861085
|Ballard Power-Investment im Blick
|
02.07.2026 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Wert Ballard Power-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ballard Power von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Ballard Power-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 1,67 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 598,802 Ballard Power-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 30.06.2026 2 329,34 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 3,89 USD belief. Mit einer Performance von +132,93 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Zuletzt ergab sich für Ballard Power eine Börsenbewertung in Höhe von 1,18 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Nachrichten zu Ballard Power Inc.
|
25.06.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Ballard Power-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ballard Power von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
24.06.26
|Verluste in New York: NASDAQ Composite beendet den Mittwochshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
24.06.26
|Schwacher Handel: NASDAQ Composite legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
24.06.26
|Mittwochshandel in New York: NASDAQ Composite klettert am Mittag (finanzen.at)
|
24.06.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite verbucht zum Start des Mittwochshandels Gewinne (finanzen.at)
|
18.06.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Ballard Power-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ballard Power von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
16.06.26