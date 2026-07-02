NASDAQ Composite Index-Wert Ballard Power-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ballard Power von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Ballard Power-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 1,67 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 598,802 Ballard Power-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 30.06.2026 2 329,34 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 3,89 USD belief. Mit einer Performance von +132,93 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Ballard Power eine Börsenbewertung in Höhe von 1,18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at