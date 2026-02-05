Ballard Power Aktie
WKN DE: A0RENB / ISIN: CA0585861085
|Langfristige Anlage
|
05.02.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Wert Ballard Power-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ballard Power von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Ballard Power-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 1,35 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Ballard Power-Aktie investiert hätte, hätte er nun 740,741 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 2,22 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 644,44 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 64,44 Prozent zugenommen.
Zuletzt ergab sich für Ballard Power eine Börsenbewertung in Höhe von 699,08 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
