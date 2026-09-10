Ballard Power Aktie
WKN DE: A0RENB / ISIN: CA0585861085
|Frühe Investition
|
10.09.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Wert Ballard Power-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ballard Power von vor 5 Jahren gekostet
Vor 5 Jahren wurde die Ballard Power-Aktie an der Börse TSX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Ballard Power-Anteile an diesem Tag 19,35 CAD wert. Bei einer 10 000-CAD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 516,796 Ballard Power-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 09.09.2026 1 684,75 CAD wert, da sich der letzte Kurs auf 3,26 CAD belief. Damit hätte sich die Investition um 83,15 Prozent verkleinert.
Zuletzt ergab sich für Ballard Power eine Börsenbewertung in Höhe von 981,51 Mio. CAD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
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