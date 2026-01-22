Ballard Power Aktie

Ballard Power für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0RENB / ISIN: CA0585861085

22.01.2026 16:04:31

NASDAQ Composite Index-Wert Ballard Power-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ballard Power-Investment von vor 3 Jahren verloren

Investoren, die vor Jahren in Ballard Power-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Ballard Power-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 5,77 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Ballard Power-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1 733,102 Ballard Power-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 21.01.2026 4 523,40 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 2,61 USD belief. Mit einer Performance von -54,77 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Jüngst verzeichnete Ballard Power eine Marktkapitalisierung von 796,34 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Ballard Power Inc. 2,23 -0,93%

Ballard Power Inc. 2,23 -0,93% Ballard Power Inc.

