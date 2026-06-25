NASDAQ Composite Index-Wert Ballard Power-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ballard Power von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Ballard Power eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 10 Jahren wurde das Ballard Power-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Ballard Power-Papier letztlich bei 1,27 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Ballard Power-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 78,740 Ballard Power-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 290,16 USD, da sich der Wert eines Ballard Power-Anteils am 24.06.2026 auf 3,69 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 190,16 Prozent gleich.

Alle Ballard Power-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,26 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at