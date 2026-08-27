Ballard Power Aktie
WKN DE: A0RENB / ISIN: CA0585861085
|Profitable Ballard Power-Anlage?
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27.08.2026 16:03:34
NASDAQ Composite Index-Wert Ballard Power-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ballard Power von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Ballard Power-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 2,02 USD wert. Bei einem Ballard Power-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 49,505 Ballard Power-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Ballard Power-Papiers auf 2,29 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 113,37 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 113,37 USD entspricht einer Performance von +13,37 Prozent.
Insgesamt war Ballard Power zuletzt 697,00 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
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