NASDAQ Composite Index-Wert Ballard Power-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ballard Power von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Ballard Power-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Ballard Power-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 2,02 USD wert. Bei einem Ballard Power-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 49,505 Ballard Power-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Ballard Power-Papiers auf 2,29 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 113,37 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 113,37 USD entspricht einer Performance von +13,37 Prozent.

Insgesamt war Ballard Power zuletzt 697,00 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at