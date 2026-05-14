NASDAQ Composite Index-Wert Ballard Power-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ballard Power-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren Ballard Power-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren wurde das Ballard Power-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Ballard Power-Papier 4,36 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 22,936 Ballard Power-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 13.05.2026 auf 4,14 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 94,95 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 5,05 Prozent eingebüßt.

Insgesamt war Ballard Power zuletzt 1,25 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at