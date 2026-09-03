NASDAQ Composite Index-Wert Ballard Power-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ballard Power-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Ballard Power-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Ballard Power-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 4,23 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 236,407 Ballard Power-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 02.09.2026 auf 2,24 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 529,55 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 47,04 Prozent verringert.

Der Marktwert von Ballard Power betrug jüngst 681,52 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at