NASDAQ Composite Index-Wert Ballard Power-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ballard Power von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Ballard Power-Aktien gewesen.

Am 19.02.2023 wurden Ballard Power-Anteile via Börse TSX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Ballard Power-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 8,28 CAD. Bei einem 100-CAD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 12,077 Ballard Power-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 18.02.2026 35,14 CAD wert, da sich der letzte Kurs auf 2,91 CAD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 64,86 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Ballard Power eine Börsenbewertung in Höhe von 879,31 Mio. CAD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at