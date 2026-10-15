NASDAQ Composite Index-Wert Ballard Power-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Ballard Power von vor 10 Jahren bedeutet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Ballard Power-Aktien verlieren können.

Die Ballard Power-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse TSX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 3,06 CAD. Hätte ein Anleger 1 000 CAD zu diesem Zeitpunkt in die Ballard Power-Aktie investiert, befänden sich nun 326,797 Ballard Power-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 2,41 CAD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 787,58 CAD wert. Aus 1 000 CAD wurden somit 787,58 CAD, was einer negativen Performance von 21,24 Prozent entspricht.

Am Markt war Ballard Power jüngst 884,47 Mio. CAD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at