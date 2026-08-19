NASDAQ Composite Index-Wert Banner-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Banner-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Banner-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Banner-Papier via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Banner-Aktie betrug an diesem Tag 54,90 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Banner-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 182,149 Banner-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Banner-Papiers auf 72,73 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 247,72 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 32,48 Prozent zugenommen.

Banner war somit zuletzt am Markt 2,52 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at