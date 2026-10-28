NASDAQ Composite Index-Wert Banner-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Banner-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Banner-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Banner-Anteile an diesem Tag bei 62,38 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Banner-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,603 Banner-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 111,13 USD, da sich der Wert eines Banner-Papiers am 27.10.2026 auf 69,32 USD belief. Mit einer Performance von +11,13 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Banner belief sich zuletzt auf 2,54 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at