NASDAQ Composite Index-Wert Banner-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Banner von vor 10 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Banner-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Das Banner-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 40,47 USD. Wer vor 10 Jahren 1 000 USD in die Banner-Aktie investiert hat, hat nun 24,710 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 549,30 USD, da sich der Wert eines Banner-Anteils am 07.04.2026 auf 62,70 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 54,93 Prozent erhöht.

Zuletzt ergab sich für Banner eine Börsenbewertung in Höhe von 2,14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at