Banner Aktie
WKN DE: A1JBAL / ISIN: US06652V2088
|Rentable Banner-Anlage?
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23.09.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Wert Banner-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Banner von vor 10 Jahren eingefahren
Die Banner-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 44,04 USD. Wer vor 10 Jahren 1 000 USD in die Banner-Aktie investiert hat, hat nun 22,707 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 68,88 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 564,03 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 56,40 Prozent.
Banner wurde am Markt mit 2,55 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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