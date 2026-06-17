Banner Aktie
WKN DE: A1JBAL / ISIN: US06652V2088
|Frühe Anlage
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17.06.2026 16:04:06
NASDAQ Composite Index-Wert Banner-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Banner von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurde das Banner-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Banner-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 46,44 USD. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in die Banner-Aktie investiert hat, hat nun 215,332 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14 237,73 USD, da sich der Wert eines Banner-Papiers am 16.06.2026 auf 66,12 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 42,38 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte Banner einen Börsenwert von 2,24 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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