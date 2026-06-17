Banner Aktie

Banner für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JBAL / ISIN: US06652V2088

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühe Anlage 17.06.2026 16:04:06

NASDAQ Composite Index-Wert Banner-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Banner von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Banner-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde das Banner-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Banner-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 46,44 USD. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in die Banner-Aktie investiert hat, hat nun 215,332 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14 237,73 USD, da sich der Wert eines Banner-Papiers am 16.06.2026 auf 66,12 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 42,38 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Banner einen Börsenwert von 2,24 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Banner Corp.

mehr Nachrichten