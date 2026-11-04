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WKN DE: A1JBAL / ISIN: US06652V2088

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Lukrative Banner-Anlage? 04.11.2026 16:03:36

NASDAQ Composite Index-Wert Banner-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Banner von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Banner-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Banner-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 44,72 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Banner-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 22,361 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.11.2026 gerechnet (70,74 USD), wäre die Investition nun 1 581,84 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 58,18 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Banner belief sich jüngst auf 2,62 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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