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WKN DE: A1JBAL / ISIN: US06652V2088

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Frühes Investment 11.11.2026 16:03:53

NASDAQ Composite Index-Wert Banner-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Banner von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Banner-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 5 Jahren wurde das Banner-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 62,36 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 160,359 Banner-Aktien im Depot. Die gehaltenen Banner-Anteile wären am 10.11.2026 11 165,81 USD wert, da der Schlussstand 69,63 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 11,66 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Banner belief sich zuletzt auf 2,55 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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