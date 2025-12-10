Banner Aktie

WKN DE: A1JBAL / ISIN: US06652V2088

Rentable Banner-Investition? 10.12.2025 16:05:00

NASDAQ Composite Index-Wert Banner-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Banner von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Banner-Aktie Investoren gebracht.

Das Banner-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 45,69 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Banner-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 2,189 Banner-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 09.12.2025 auf 64,45 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 141,06 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 41,06 Prozent vermehrt.

Banner wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,20 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

