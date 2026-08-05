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WKN DE: A1JBAL / ISIN: US06652V2088

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Banner-Anlage 05.08.2026 16:03:56

NASDAQ Composite Index-Wert Banner-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Banner von vor einem Jahr eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Banner-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Banner-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 63,17 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1,583 Banner-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 71,81 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 113,68 USD wert. Mit einer Performance von +13,68 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Banner belief sich zuletzt auf 2,40 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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