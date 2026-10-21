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WKN DE: A1JBAL / ISIN: US06652V2088

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Lukrative Banner-Investition? 21.10.2026 16:03:39

NASDAQ Composite Index-Wert Banner-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Banner von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Banner-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Banner-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Banner-Anteile betrug an diesem Tag 44,70 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Banner-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 223,714 Banner-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.10.2026 gerechnet (68,17 USD), wäre das Investment nun 15 250,56 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 52,51 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Banner belief sich zuletzt auf 2,46 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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