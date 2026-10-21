Banner Aktie
WKN DE: A1JBAL / ISIN: US06652V2088
|Lukrative Banner-Investition?
|
21.10.2026 16:03:39
NASDAQ Composite Index-Wert Banner-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Banner von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Banner-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Banner-Anteile betrug an diesem Tag 44,70 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Banner-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 223,714 Banner-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.10.2026 gerechnet (68,17 USD), wäre das Investment nun 15 250,56 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 52,51 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Banner belief sich zuletzt auf 2,46 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Banner Corp.
Analysen zu Banner Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Banner Corp.
|69,02
|1,43%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX sackt kräftig ab -- DAX tiefer -- US-Börsen schwächer -- Asiens Börsen sinken schließlich deutlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es deutlich abwärts, während sich der deutsche Aktienmarkt im Minus bewegt. Die Wall Street notiert leichter. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag nach unten.