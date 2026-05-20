Banner Aktie
WKN DE: A1JBAL / ISIN: US06652V2088
|Banner-Performance
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20.05.2026 16:04:04
NASDAQ Composite Index-Wert Banner-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Banner von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde das Banner-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Banner-Aktie 45,56 USD wert. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 USD in die Banner-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 21,949 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 19.05.2026 auf 63,49 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 393,55 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 39,35 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von Banner belief sich jüngst auf 2,17 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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