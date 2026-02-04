NASDAQ Composite Index-Wert Banner-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Banner von vor 5 Jahren abgeworfen

Banner Aktie
Vor 5 Jahren wurde die Banner-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Banner-Aktie an diesem Tag 48,26 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 20,721 Banner-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 03.02.2026 1 315,38 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 63,48 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 31,54 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Banner bezifferte sich zuletzt auf 2,15 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
