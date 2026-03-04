Banner Aktie

WKN DE: A1JBAL / ISIN: US06652V2088

Lohnendes Banner-Investment? 04.03.2026 16:04:15

NASDAQ Composite Index-Wert Banner-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Banner von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Banner-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 5 Jahren wurde das Banner-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 53,55 USD. Bei einem Banner-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 186,741 Banner-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11 312,79 USD, da sich der Wert eines Banner-Papiers am 03.03.2026 auf 60,58 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 13,13 Prozent.

Der Banner-Wert an der Börse wurde auf 2,06 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Banner Corp.

Analysen zu Banner Corp.

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Banner Corp. 61,26 1,12%

