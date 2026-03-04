NASDAQ Composite Index-Wert Banner-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Banner von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor 5 Jahren wurde das Banner-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 53,55 USD. Bei einem Banner-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 186,741 Banner-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11 312,79 USD, da sich der Wert eines Banner-Papiers am 03.03.2026 auf 60,58 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 13,13 Prozent.

Der Banner-Wert an der Börse wurde auf 2,06 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at