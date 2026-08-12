Banner Aktie
WKN DE: A1JBAL / ISIN: US06652V2088
|Rentabler Banner-Einstieg?
|
12.08.2026 16:04:17
NASDAQ Composite Index-Wert Banner-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Banner von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Banner-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Banner-Aktie bei 46,89 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Banner-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 21,327 Banner-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 11.08.2026 auf 72,76 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 551,72 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 55,17 Prozent gesteigert.
Insgesamt war Banner zuletzt 2,43 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Banner Corp.
Analysen zu Banner Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Banner Corp.
|73,69
|0,37%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX fester erwartet -- DAX vorbörslich in Grün -- Asiens Börsen mehrheitlich leichter
Der heimische Aktienmarkt dürfte sich vor dem Wochenende freundlich präsentieren. Der deutsche Leitindex wird mit Gewinnen erwartet. Die Börsen in Fernost zeigen sich am Freitag überwiegend schwächer.