NASDAQ Composite Index-Wert Banner-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Banner von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Banner-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Banner-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Banner-Aktie bei 46,89 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Banner-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 21,327 Banner-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 11.08.2026 auf 72,76 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 551,72 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 55,17 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Banner zuletzt 2,43 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at