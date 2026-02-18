NASDAQ Composite Index-Wert Banner-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Banner von vor einem Jahr verloren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Banner-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Banner-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Banner-Papier bei 68,89 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 1,452 Banner-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 93,40 USD, da sich der Wert eines Banner-Papiers am 17.02.2026 auf 64,34 USD belief. Damit wäre die Investition um 6,60 Prozent gesunken.

Banner wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,19 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

