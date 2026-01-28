NASDAQ Composite Index-Wert Banner-Aktie: So viel Verlust hätte ein Banner-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Banner-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Banner-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 62,69 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Banner-Aktie investierten, hätten nun 1,595 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der Banner-Aktie auf 61,31 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 97,80 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 2,20 Prozent.

Banner wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,08 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at