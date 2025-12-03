Banner Aktie
WKN DE: A1JBAL / ISIN: US06652V2088
|Lohnender Banner-Einstieg?
|
03.12.2025 16:04:20
NASDAQ Composite Index-Wert Banner-Aktie: So viel Verlust hätte ein Banner-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Das Banner-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Banner-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 70,62 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 141,603 Banner-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 02.12.2025 auf 63,53 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 996,04 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 10,04 Prozent.
Der Börsenwert von Banner belief sich zuletzt auf 2,18 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Banner Corp.mehr Nachrichten
Analysen zu Banner Corp.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Banner Corp.
|64,73
|1,89%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWeiter Hoffnung auf Zinssenkung in den USA: ATX nach Verschnaufpause wieder höher -- DAX legt zu -- Kräftige Kursgewinne in Japan - China-Börsen wenig verändert
Der heimische Aktiennmarkt zeigt sich mit Aufschlägen. Auch der DAX gewinnt im Donnerstagshandel. In Asien notieren die Börsen uneinheitlich.