NASDAQ Composite Index-Wert Banner-Aktie: So viel Verlust hätte ein Banner-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Banner-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Das Banner-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Banner-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 70,62 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 141,603 Banner-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 02.12.2025 auf 63,53 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 996,04 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 10,04 Prozent.

Der Börsenwert von Banner belief sich zuletzt auf 2,18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at