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WKN DE: A1JBAL / ISIN: US06652V2088

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Langfristige Anlage 18.03.2026 16:04:11

NASDAQ Composite Index-Wert Banner-Aktie: So viel Verlust hätte ein Banner-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Banner-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der Banner-Aktie statt. Zum Handelsende standen Banner-Anteile an diesem Tag bei 64,90 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Banner-Aktie investiert hätte, hätte er nun 15,408 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 17.03.2026 auf 58,95 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 908,32 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 9,17 Prozent abgenommen.

Banner erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,01 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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