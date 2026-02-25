NASDAQ Composite Index-Wert Banner-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Banner von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Banner eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Das Banner-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Banner-Papier 63,85 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 15,662 Banner-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 942,52 USD, da sich der Wert eines Banner-Papiers am 24.02.2026 auf 60,18 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 5,75 Prozent vermindert.

Banner wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,06 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at