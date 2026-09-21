Barrett Business Services Aktie
WKN: 886799 / ISIN: US0684631080
|Barrett Business Services-Investment im Blick
|
21.09.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Wert Barrett Business Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Barrett Business Services-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde das Barrett Business Services-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Barrett Business Services-Anteile betrug an diesem Tag 11,97 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Barrett Business Services-Aktie investiert hätte, hätte er nun 83,560 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 18.09.2026 2 740,76 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 32,80 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 174,08 Prozent.
Der Börsenwert von Barrett Business Services belief sich jüngst auf 794,50 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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