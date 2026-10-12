Barrett Business Services Aktie
WKN: 886799 / ISIN: US0684631080
|Frühes Investment
|
12.10.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Wert Barrett Business Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Barrett Business Services-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Am 12.10.2021 wurde die Barrett Business Services-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 20,22 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 49,468 Barrett Business Services-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 09.10.2026 auf 31,72 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 569,13 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 1 569,13 USD, was einer positiven Performance von 56,91 Prozent entspricht.
Die Marktkapitalisierung von Barrett Business Services bezifferte sich zuletzt auf 766,55 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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