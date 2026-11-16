NASDAQ Composite Index-Wert Barrett Business Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Barrett Business Services von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Barrett Business Services-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Barrett Business Services-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 13,69 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Barrett Business Services-Papier investiert hätte, befänden sich nun 7,306 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Barrett Business Services-Papiere wären am 13.11.2026 224,80 USD wert, da der Schlussstand 30,77 USD betrug. Damit wäre die Investition um 124,80 Prozent gestiegen.

Zuletzt ergab sich für Barrett Business Services eine Börsenbewertung in Höhe von 736,31 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at