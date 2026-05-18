Barrett Business Services Aktie
WKN: 886799 / ISIN: US0684631080
|Barrett Business Services-Performance
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18.05.2026 16:04:00
NASDAQ Composite Index-Wert Barrett Business Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Barrett Business Services von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Barrett Business Services-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 20,64 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 48,455 Barrett Business Services-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 30,04 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 455,60 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 45,56 Prozent angezogen.
Barrett Business Services markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 738,78 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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