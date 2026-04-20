Barrett Business Services Aktie
WKN: 886799 / ISIN: US0684631080
|Langfristige Anlage
|
20.04.2026 16:03:35
NASDAQ Composite Index-Wert Barrett Business Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Barrett Business Services von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurde die Barrett Business Services-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Barrett Business Services-Aktie bei 21,93 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4,559 Barrett Business Services-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 136,14 USD, da sich der Wert eines Barrett Business Services-Anteils am 17.04.2026 auf 29,86 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 36,14 Prozent gesteigert.
Barrett Business Services markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 753,52 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Barrett Business Services Inc.
Analysen zu Barrett Business Services Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Barrett Business Services Inc.
|25,40
|0,79%