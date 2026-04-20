Barrett Business Services Aktie

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WKN: 886799 / ISIN: US0684631080

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Langfristige Anlage 20.04.2026 16:03:35

NASDAQ Composite Index-Wert Barrett Business Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Barrett Business Services von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Barrett Business Services-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 3 Jahren wurde die Barrett Business Services-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Barrett Business Services-Aktie bei 21,93 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4,559 Barrett Business Services-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 136,14 USD, da sich der Wert eines Barrett Business Services-Anteils am 17.04.2026 auf 29,86 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 36,14 Prozent gesteigert.

Barrett Business Services markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 753,52 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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