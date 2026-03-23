NASDAQ Composite Index-Wert Barrett Business Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Barrett Business Services von vor 3 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Barrett Business Services-Aktie Investoren gebracht.

Am 23.03.2023 wurden Barrett Business Services-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 21,55 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Barrett Business Services-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 464,091 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 20.03.2026 auf 27,94 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 966,70 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 29,67 Prozent angewachsen.

Barrett Business Services war somit zuletzt am Markt 709,73 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at