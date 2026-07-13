NASDAQ Composite Index-Wert Barrett Business Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Barrett Business Services von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Barrett Business Services-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Die Barrett Business Services-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Barrett Business Services-Anteile an diesem Tag bei 21,69 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Barrett Business Services-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 4,610 Barrett Business Services-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 172,55 USD, da sich der Wert eines Barrett Business Services-Papiers am 10.07.2026 auf 37,43 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 72,55 Prozent zugenommen.

Barrett Business Services erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 919,99 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at