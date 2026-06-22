Barrett Business Services Aktie
WKN: 886799 / ISIN: US0684631080
|Lukratives Barrett Business Services-Investment?
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22.06.2026 16:03:36
NASDAQ Composite Index-Wert Barrett Business Services-Aktie: So viel hätte eine Investition in Barrett Business Services von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurden Barrett Business Services-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Barrett Business Services-Aktie betrug an diesem Tag 18,20 USD. Bei einem Barrett Business Services-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,496 Barrett Business Services-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 18.06.2026 181,59 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 33,04 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +81,59 Prozent.
Barrett Business Services markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 809,68 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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