NASDAQ Composite Index-Wert Barrett Business Services-Aktie: So viel hätte eine Investition in Barrett Business Services von vor 5 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Barrett Business Services-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurden Barrett Business Services-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Barrett Business Services-Aktie betrug an diesem Tag 18,20 USD. Bei einem Barrett Business Services-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,496 Barrett Business Services-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 18.06.2026 181,59 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 33,04 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +81,59 Prozent.

Barrett Business Services markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 809,68 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at