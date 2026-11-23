Heute vor 1 Jahr wurde die Barrett Business Services-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 34,86 USD. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die Barrett Business Services-Aktie investiert hat, hat nun 28,686 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 874,93 USD, da sich der Wert einer Barrett Business Services-Aktie am 20.11.2026 auf 30,50 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 12,51 Prozent eingebüßt.

Barrett Business Services war somit zuletzt am Markt 725,86 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at