Barrett Business Services Aktie
WKN: 886799 / ISIN: US0684631080
|Langfristige Investition
|
16.02.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Wert Barrett Business Services-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Barrett Business Services-Investment von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Barrett Business Services-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 42,11 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 USD in die Barrett Business Services-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,375 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.02.2026 gerechnet (31,62 USD), wäre die Investition nun 75,09 USD wert. Mit einer Performance von -24,91 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Insgesamt war Barrett Business Services zuletzt 809,29 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Barrett Business Services Inc.
Analysen zu Barrett Business Services Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Barrett Business Services Inc.
|26,60
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schlussendlich fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.