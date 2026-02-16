NASDAQ Composite Index-Wert Barrett Business Services-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Barrett Business Services-Investment von vor einem Jahr verloren

Wer vor Jahren in Barrett Business Services-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Barrett Business Services-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 42,11 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 USD in die Barrett Business Services-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,375 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.02.2026 gerechnet (31,62 USD), wäre die Investition nun 75,09 USD wert. Mit einer Performance von -24,91 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Insgesamt war Barrett Business Services zuletzt 809,29 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at