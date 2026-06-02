NASDAQ Composite Index-Wert Barrett Business Services-Aktie: Über diese Dividende können sich Barrett Business Services-Aktionäre freuen

Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Titel Barrett Business Services am 01.06.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 0,32 USD je Aktie vereinbart. Die Aktionärsvergütung zog damit im Vorjahresvergleich um 3,23 Prozent an. Insgesamt wurde entschieden 8,18 Mio. USD an Aktionäre auszuzahlen. Damit wurde die Barrett Business Services-Gesamtvergütung im Vorjahresvergleich um 1,11 Prozent aufgebessert.

Dividendenrenditeanpassung

Schlussendlich notierte die Barrett Business Services-Aktie am Tag der Hauptversammlung via NASDAQ bei 33,78 USD. Für das Jahr 2025 verzeichnet der Barrett Business Services-Anteilsschein eine Dividendenrendite von 0,88 Prozent. Damit erhöhte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr, als sie noch 0,71 Prozent betrug.

Aktienkursentwicklung und tatsächliche Rendite im Vergleich

Im Zeitraum von 1 Jahr sank der Aktienkurs von Barrett Business Services via NASDAQ um 18,54 Prozent. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die reale Rendite gemessen an einer Performance von -16,42 Prozent dennoch mehr zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenausblick von Dividenden-Aktie Barrett Business Services

Dementsprechend würde sich die Dividende laut FactSet-Schätzungen nicht verändern. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 0,95 Prozent ansteigen.

Basisinformationen zu Dividenden-Aktie Barrett Business Services

Die Dividenden-Aktie Barrett Business Services gehört dem NASDAQ Composite Index an und ist an der Börse aktuell 798,483 Mio. USD wert. Das Barrett Business Services-KGV beläuft sich aktuell auf 17,38. 2025 setzte Barrett Business Services 1,240 Mrd. USD um und erzielte ein EPS von 2,08 USD.

Redaktion finanzen.at