NASDAQ Composite Index-Wert Bassett Furniture Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bassett Furniture Industries von vor einem Jahr eingebracht

Am 27.08.2025 wurde die Bassett Furniture Industries-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 16,70 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 USD in die Bassett Furniture Industries-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5,988 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 26.08.2026 113,77 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 19,00 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 13,77 Prozent zugenommen.

Insgesamt war Bassett Furniture Industries zuletzt 163,81 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at