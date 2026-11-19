So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Bassett Furniture Industries-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit dem Bassett Furniture Industries-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Bassett Furniture Industries-Aktie bei 14,59 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 6,854 Bassett Furniture Industries-Papiere. Die gehaltenen Bassett Furniture Industries-Papiere wären am 18.11.2026 150,65 USD wert, da der Schlussstand 21,98 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 50,65 Prozent zugenommen.

Bassett Furniture Industries markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 184,77 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at