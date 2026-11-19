Bassett Furniture Industries Aktie
WKN: 906816 / ISIN: US0702031040
|Lohnende Bassett Furniture Industries-Anlage?
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19.11.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Wert Bassett Furniture Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Bassett Furniture Industries-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit dem Bassett Furniture Industries-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Bassett Furniture Industries-Aktie bei 14,59 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 6,854 Bassett Furniture Industries-Papiere. Die gehaltenen Bassett Furniture Industries-Papiere wären am 18.11.2026 150,65 USD wert, da der Schlussstand 21,98 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 50,65 Prozent zugenommen.
Bassett Furniture Industries markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 184,77 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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