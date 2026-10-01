Bassett Furniture Industries Aktie

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WKN: 906816 / ISIN: US0702031040

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Langfristige Investition 01.10.2026 16:03:51

NASDAQ Composite Index-Wert Bassett Furniture Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Bassett Furniture Industries von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Bassett Furniture Industries eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Bassett Furniture Industries-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Bassett Furniture Industries-Anteile bei 14,65 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 682,594 Bassett Furniture Industries-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 924,91 USD, da sich der Wert eines Bassett Furniture Industries-Anteils am 30.09.2026 auf 17,47 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 19,25 Prozent vermehrt.

Bassett Furniture Industries wurde am Markt mit 155,96 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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