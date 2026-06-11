NASDAQ Composite Index-Wert Bassett Furniture Industries-Aktie: So viel hätte eine Bassett Furniture Industries-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Bassett Furniture Industries-Aktien verlieren können.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Bassett Furniture Industries-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 15,02 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 66,578 Bassett Furniture Industries-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 999,67 USD, da sich der Wert eines Bassett Furniture Industries-Papiers am 10.06.2026 auf 15,02 USD belief. Damit wäre die Investition um 0,03 Prozent gesunken.

Bassett Furniture Industries markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 128,36 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at