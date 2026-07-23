NASDAQ Composite Index-Wert Bassett Furniture Industries-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bassett Furniture Industries-Investment von vor 10 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in Bassett Furniture Industries-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Bassett Furniture Industries-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 26,24 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Bassett Furniture Industries-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 38,110 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 784,68 USD, da sich der Wert eines Bassett Furniture Industries-Anteils am 22.07.2026 auf 20,59 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 21,53 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von Bassett Furniture Industries belief sich zuletzt auf 179,60 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at