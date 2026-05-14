Bassett Furniture Industries Aktie
WKN: 906816 / ISIN: US0702031040
|Bassett Furniture Industries-Investment im Blick
|
14.05.2026 16:04:16
NASDAQ Composite Index-Wert Bassett Furniture Industries-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bassett Furniture Industries-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Bassett Furniture Industries-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Bassett Furniture Industries-Papier bei 14,00 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Bassett Furniture Industries-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 7,143 Bassett Furniture Industries-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 13.05.2026 auf 14,26 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 101,86 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 1,86 Prozent angewachsen.
Zuletzt verbuchte Bassett Furniture Industries einen Börsenwert von 122,38 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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